Глава СКР хочет знать, почему житель Энгельса напал на ветерана боевых действий

СКР возбудил дело о дискредитации ВС РФ после нападения на ветерана боевых действий в Сирии в школе Энгельса Саратовской области. Об этом сообщили в пресс-службе центрального аппарата ведомства.

Отец одного из учеников напал на ветерана Антона Коршенникова, который проводил «уроки мужества» для школьников 1–6-х классов к 23 февраля. Как рассказал председатель Энгельсского отделения «Боевого братства» Денис Чалов сетевому изданию 164.RU, инцидент произошел в Центре образования «Родник знаний», расположенном в школе-интернате №1. В результате нападения у господина Коршенникова разбита губа.

Однако Денис Чалов отметил, что главная опасность — возможные последствия для нервной системы, которая уже пострадала в ходе боевых действий. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе расследования.

Нина Шевченко