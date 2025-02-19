Следствие возбудило дело после гибели работника от утечки аммиака в Балакове

В Саратовской области следствие возбудило уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 143 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Согласно предварительным сведениям, сегодня, в среду, на предприятии в Балаковском районе во время работ произошла утечка аммиака. В итоге скончался 37-летний работник, еще одного мужчину доставили в лечебное учреждение.

Ранее сообщалось, что по данному факту проверку начала прокуратура Балакова. На место происшествия выезжал и.о. первого зампрокурора города Кирилл Трофимов.

Павел Фролов