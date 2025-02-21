Замглавврача астраханской больницы осудят за хищение у сотрудников 1 млн рублей

В Советский районный суд города Астрахань поступило уголовное дело против заместителя главного врача по медицинской части ГБУЗ АО «Приволжская районная больница». Ее обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ), сообщили в пресс-службе.

В картотеке суда указано, что речь идет о Фатыме Батыровой, дело которой поступило на рассмотрение 20 февраля текущего года. Следствие установило, что она, используя служебное положение, совершила 14 эпизодов хищений у врачей больницы. Замглавврача собирала с медперсонала стимулирующие выделенные им стимулирующие выплаты, которые якобы направлялись на нужды учреждения. Общая сумма украденного превысила 1,1 млн руб.

Ранее Советский районный суд избрал в отношении Батыровой меру пресечения в виде домашнего ареста. В настоящее время решается вопрос о начале производства по делу.

Нина Шевченко