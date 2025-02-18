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В Астраханской области реализовали два инвестпроекта за 53 млрд рублей

В Астраханской области завершились два крупных инвестиционных проекта, реализованные компаниями АПК «Астраханский» и «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть». Об этом сообщили на заседании инвестиционного совета под председательством губернатора Игоря Бабушкина.

Проект по выращиванию и переработке томатов в Харабалинском районе превысил первоначальные инвестиции на 40% и составил более 8 млрд руб. В результате были созданы свыше 1 тыс. рабочих мест. Второй проект, связанный с освоением второй очереди месторождения им. Юрия Корчагина в северной части Каспийского моря, превысил запланированные инвестиции на 12,5%, достигнув свыше 45 млрд руб.

Сроки действия договоров по обоим инвестпроектам завершились в конце 2024 года. В регионе продолжается реализация еще десяти особо важных проектов, которым оказывается всесторонняя поддержка. Компании «АПК Ресурс», занимающейся выращиванием риса, будет предоставлен земельный участок площадью более 2,7 тыс. га в Черноярском районе. Заместитель генерального директора агропромышленного комплекса Александр Горкин сообщил, что в проект планируется вложить более 16 млрд руб. и создать около 1 тыс. новых вакантных мест.

По данным Rusprofile, АПК «Астраханский» зарегистрирован в селе Заволжское Харабалинского района Астраханской области в январе 2015 года. Предприятие специализируется на выращивании овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей. С 30 октября 2020 года АПК руководит Михаил Зайцев. Учредители - Роман Орлов и Хасан Хаджимурадов. Уставный капитал составляет 1,026 млрд руб. По итогам 2023 года агропромышленный комплекс достиг выручки в 3,9 млрд руб., прибыль составила 631 млн руб.

АПК «Ресурс» работает в Астрахани с декабря 2020 года. Комплекс возглавляет Дмитрий Щеглов. Учредителем является ООО «Вторая аграрная компания» (ООО «ВАК»), которое принадлежит господину Щеглову. 2023 год АПК «Ресурс» завершил с ростом выручки на 100% (17 млн руб.) и прибылью 65 млн руб. по отрицательной шкале.

Нина Шевченко

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