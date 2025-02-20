Астраханская прокуратура взыскала с ростовской фирмы 14 млн за срыв контракта

В 2024 году прокуратура Астраханской области в ходе проверок выявила нарушения в сфере бюджетного законодательства. По результатам надзорных мероприятий возбуждено 20 уголовных дел, сообщили в пресс-службе ведомства.

В результате проверки обнаружено порядка 2,9 тыс. случаев несоблюдения закона, касающегося бюджетных отношений. Для устранения нарушений прокуратура приняла более 1,4 тыс. мер, включая представления и опротестование незаконных актов. Привлечено к ответственности 836 должностных лиц.

Особое внимание уделялось случаям необоснованного заключения договоров с единственным поставщиком. Так, в Астраханской области суд по иску прокуратуры признал недействительным контракт на разработку проектной документации для строительства объекта водоснабжения в Черноярском районе. По данным портала «ЕИС Закупки», речь идет о тендере УКС региона, начальная максимальная цена которого составляла около 35 млн руб. В мае 2022 года заказчик заключил контракт с ООО «Конструкторское бюро ГСК „Дон“» стоимостью 29,699 млн руб. Подрядчик получил аванс в размере свыше 14 млн руб. Обязательства по контракту исполнены не были.

Исполнитель неоднократно срывал сроки и не выплачивал штрафы. Вследствие этого УКС обратилось в Арбитражный суд региона с требованием взыскать с поставщика неустойки. Также посредством принятых прокуратурой мер возвращен аванс в полном объеме.

По данным Rusprofile, ООО «Конструкторское бюро ГСК „Дон“» зарегистрировано в Ростове-на-Дону в ноябре 2005 года. Фирма специализируется на создании геодезической, нивелирной, гравиметрической сетей. С августа 2015 года компанией руководит Татьяна Волохова, она числится среди учредителей. Также предприятие принадлежит Раисе Кисленко и Гураму Имедашвили. Согласно финансовым показателям за 2024 год, выручка юрлица составила 52 млн руб., прибыль — 2,5 млн руб.

Нина Шевченко