В Волгоградской области школы массово уходят на «удаленку» из-за ОРВИ и Covid-19

В Волгоградской области наблюдается резкий рост заболеваемости ОРВИ. Исходя из данных Роспотребнадзора, количество случаев заражения выросло на 14% по сравнению с прошлой неделей.

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации многие школы региона переходят на дистанционное обучение. На прошлой неделе на «удаленку» ушли 48 таких учреждений, в настоящее время их число достигло 56. Причиной перехода на дистанционный формат стало превышение порога заболеваемости: более 20% учеников пропускают занятия из-за ОРВИ.

Региональное управление Роспотребнадзора сообщает, что несмотря на общий рост числа заболевших, интенсивность распространения вируса среди детей от трех до шести лет и школьников 7–14 лет снижается. Однако в области также фиксируется увеличение случаев коронавируса: за неделю число заболевших возросло на 22%. Отмечается, что в регионе продолжает циркулировать геновариант вируса «Омикрон».

Нина Шевченко