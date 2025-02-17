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Волгоградец пойдет под суд за ущерб в 2,5 млн в результате вырубки деревьев

Камышинский городской суд Волгоградской области рассмотрит уголовное дело о незаконной рубке деревьев на землях лесного фонда (ч. 3 ст. 260 УК РФ) в отношении 45-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как выяснило следствие, в конце сентября минувшего года фигурант воспользовался бульдозером и другой спецтехникой для вырубки деревьев на землях государственного лесного фонда рядом со своим земельным участком. Речь идет о 29 соснах, пяти дубах, одном ясене, двух кленах и двух вязах. Также он выкорчевал деревья лиственных пород объемом 2,2 куб. м. Этим мужчина намеревался расширить площадь участка для производства сельхозпродукции и обустройства доступа к нему.

Сумма причиненного лесным насаждениям на территории 108-го квартала Верхне-Липовского участкового лесничества в Мичуринском сельском поселении Камышинского района ущерба превысила 2,5 млн руб. Прокуратура направила уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу.

Надзорное ведомство попросило суд обязать фигуранта возместить причиненный ущерб. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Павел Фролов

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