Совкомбанк предоставит 200 млн Волжскому в кредит для погашения долгов

Совкомбанк выступил единственным участником двух аукционов управления финансов администрации Волжского Волгоградской области на предоставление возобновляемых кредитных линий с общим лимитом 200 млн руб. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным издания, аукционная комиссия признала несостоявшимися торги на открытие двух кредитных линий по 100 млн руб. Также было принято решение о заключении контрактов с банком по ставке 21,16% годовых.

Параллельно управление финансов Волжского объявило о срыве еще двух аукционов на аналогичные кредитные линии (по 100 млн руб. каждая) с максимальной ставкой 26,83% годовых. Причиной названо отсутствие заявок. Все средства планировалось направить на покрытие дефицита бюджета и погашение долговых обязательств в течение 18 месяцев.

На 2025 год бюджет Волжского утвержден с доходами в 7,7 млрд руб. и расходами в 7,8 млрд руб. Дефицит составит 150 млн руб. (1,9% от расходов). Верхний предел муниципального долга к началу 2026 года зафиксирован на уровне 1,7 млрд руб.

Нина Шевченко