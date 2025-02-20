Пензенский Роспотребнадзор призвал «Светофор» изъять из оборота творог и сыр

Роспотребнадзор завершил внеплановые проверки дискаунтера «Светофор» по поручению правительства РФ и выявил нарушения обязательных требований. С 10 января по 30 января 2025 года были проверены все 58 торговых точек в 45 регионах страны.

В ходе проверок, затронувших около 1,5 тыс. объектов, было исследовано более 8 тыс. проб продукции и проведено свыше 120 тыс. исследований. Выявлены грубые нарушения: в каждой пятой пробе молочной продукции из почти 3,5 тыс. исследованных, в каждой пятой из 860 проб мясной продукции, в каждой шестой пробе консервов из 246 и в каждой четвертой пробе птицы из 167.

Среди регионов присутствия «Ъ — Средняя Волга» проверки сети магазинов «Светофор» (ООО «Торгсервис 58») прошли в Пензенской области. В феврале текущего года Россельхознадзор сообщал, по результатам проведенных лабораторных исследований в пробах молочной продукции, произведенной ИП Дмитрием Стратенко из Пермского края, обнаружены компоненты, не соответствующие заявленному качеству. В творожной массе со вкусом пломбира с массовой долей жира 9% найдены сорбиновая кислота и трансглутаминаза. Аналогичные вещества выявлены в твороге той же марки.

В плавленном сыре «Сливочный» «Экомилк» от АО «Озерецкий молочный комбинат» из Московской области также обнаружены В-ситостерин, кампестерин и стигмастерин. Ведомство считает, эти компоненты указывают на возможную фальсификацию продукта.

Сливки с массовой долей жира 20% от ООО «Молочная жизнь» из Московской области также признаны фальсифицированными. В них выявлены аналогичные вещества.

О выявленных нарушениях также уведомлен Роспотребнадзор. ООО «Торгсервис 58» рекомендовано изъять из оборота недоброкачественную молочную продукцию, а материалы для визита в прокуратуру Пензенской области уже подготовлены.

Нина Шевченко