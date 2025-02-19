Адвокат подсудимого экс-мэра Астрахани: потерпевший не имеет претензий

Адвокат бывшего мэра Астрахани Олега Полумордвинова Александр Карабанов сообщил, что потерпевшая сторона не имеет претензий к экс-чиновнику из-за отсутствия ущерба. Об этом стало известно на заседании суда, где предприниматель Роман Сарыев заявил, что действия Полумордвинова не принесли ему вреда, передает ТАСС.

Олег Полумордвинов и его знакомый Виктор Федоров обвиняются в покушении на мошенничество в особо крупном размере. По версии следствия, они пытались получить 27,5 млн руб. от предпринимателя за содействие в получении авансового платежа по муниципальному контракту на ремонт дорог стоимостью более 200 млн руб.

Уголовное дело рассматривается в Кировском районном суде Астрахани. Олег Полумордвинов не признает свою вину и утверждает, что не совершал преступления. Он занимал пост главы города с апреля 2022 года, ранее возглавлял администрацию с марта 2015 по октябрь 2018 года. Депутаты городской думы приняли его отставку 14 июня 2024 года.

Нина Шевченко