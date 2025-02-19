В Заводском районе Саратова хотят восстановить баню за 75 млн рублей

Комитет по ЖКХ администрации Саратова объявил аукцион на капремонт муниципальной бани № 21 в Заводском районе. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

На восстановление указанного объекта из бюджета Саратова обещают потратить 74,6 млн руб. В настоящее время баня на ул. Огородная, 160/1 не работает.

На восстановительные работы отводится период до 1 апреля будущего года. Прием заявок от участников доступен до 26 февраля, итоги торгов станут известны 28 февраля.

Подрядчику предстоит провести демонтажные работы, проложить внутренние трубопроводы канализации, установить системы электро-, водо-, теплоснабжения и вентиляцию. Среди прочего устройство кровли, бассейна, внутренняя отделка помещения котельной, фасадные работы.

Павел Фролов