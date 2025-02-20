У подножья Мамаева кургана в Волгограде построят центр для поддержки бойцов СВО

В Волгоградской области планируют создать специализированный центр для поддержки участников СВО, ветеранов и их семей. Строительство начнется в 2025 году, сообщили региональные власти на совещании по вопросу совершенствования инфраструктуры поддержки военнослужащих и ветеранов.

Многопрофильный центр будет построен у подножия Мамаева кургана. Проектирование почти завершено, и проектная документация скоро пройдет государственную экспертизу.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров выразил уверенность, что в втором или третьем квартале 2025 года проект получит одобрение. Это позволит начать строительство уже в этом году.

Нина Шевченко