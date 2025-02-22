Под Волгоградом планируют построить путепровод за полмиллиарда рублей

Комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области объявил аукцион на строительство путепроводной развязки. Соответствующий тендер с начальной максимальной ценой 495 млн руб. размещен на портале «ЕИС Закупки».

Согласно техническому заданию, подрядчику предстоит возвести путепровод на пересечении автодороги 18К-4 Большие Чапурники - Червленое и железной дороги Горнополянский – Канальная. Помимо строительных работ, в проект включены благоустройство территории: озеленение, установка дорожных знаков и прочей инфраструктуры, включая автобусную остановку. КТиДХ запрашивает гарантию на выполненные работы на срок 10 лет.

Подрядчик должен завершить работы до 1 июля 2027 года, включая строительство автомобильного моста протяженностью почти в 1 км с двухполосной проезжей частью шириной 6 м. Прием заявок на участие в закупке осуществляется до 28 февраля текущего года.

Нина Шевченко