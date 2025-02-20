Сумму выплат по соцконтракту в Волгоградской области увеличили до 350 тыс рублей

В Волгоградской области в 2025 году около 1,4 тыс. человек воспользовались социальным контрактом. Это на 55% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в региональном управлении социальной защиты.

Сумма выплат по таким контрактам увеличилась с 150 тыс. до 350 тыс. руб. Чаще всего средства используются для начала предпринимательской деятельности. В текущем году поддержку получат 606 жителей, которые смогут заказать оборудование и материалы или оформить необходимую документацию.

Социальные контракты также направлены на помощь в трудной жизненной ситуации: найти работу или развивать домашнее хозяйство. В программе могут участвовать жители с доходом ниже прожиточного минимума. В этом году 505 человек воспользовались поддержкой для выхода из сложной ситуации, а 185 — для развития подсобного хозяйства, приобретая скот, корма и оборудование. Еще 87 граждан получат новую профессию или работу, заключив социальный контракт.

Нина Шевченко