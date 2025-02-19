Мэрия Астрахани благоустроит территорию на кольце по Латышева за 61 млн рублей

Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству (УКХиБ) администрации Астрахани планирует благоустроить общественное пространство у Центрального стадиона на разворотном кольце по ул. Латышева в Ленинском районе. Тендер с начальной максимальной ценой более 63,25 млн руб. объявлен на сайте «Госзакупки».

На участие в аукционе подали заявки два претендента, одна из них была отклонена. Сегодня, 19 февраля, комиссия подвела итоги. Победитель конкурса предложил выполнить работы за 61,35 млн руб. Контракт с подрядчиком еще не заключен, поэтому название фирмы в текущий момент неизвестно.

Из контракта следует, что благоустройство кольца будет проходить в соответствии с проектной документацией, разработанной строительной компанией «Милен». Как ранее сообщал «Ъ — Средняя Волга», элистинское ООО «СК „Милен“» в ноябре 2024 года заключило контракт с мэрией Астрахани на обустройство туристского центра к новогодним праздникам, в том числе Петровской набережной. На исполнение обязательств компании давался месяц.

Согласно техническому заданию, победителю аукциона требуется отремонтировать проезды и пешеходные зоны с учетом пандусов для маломобильной категории граждан, смонтировать инженерные сети, в том числе системы полива, и озеленить территорию. На чертежах из проектной документации видно, что УКХиБ намерен установить в середине кольца стелу, которая будет располагаться на подъеме в форме звезды. Работы требуется выполнить до 1 июня 2025 года.

Нина Шевченко