В Саратове возбудили дело против экс-бухгалтера СНТ за присвоение денег

В Саратове правоохранительные органы возбудили уголовное дело о хищении денег из кассы СНТ (ч. 3 ст. 160 УК РФ) в отношении бывшего бухгалтера. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Саратовской области.

Представитель садоводческого товарищества в Волжском районе Саратова обратился в полицию и рассказал о краже денег из кассы. Он подчеркнул, что пропажу в размере 140 тыс. руб. выявили в ходе ревизии.

В рамках оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОЭБиПК УМВД России по Саратову выяснили, что к краже причастна 66-летняя бывший бухгалтер СНТ. Женщина созналась в содеянном.

Согласно предварительным сведениям, денежные средства фигурантка направила на погашение микрозаймов. Женщине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Павел Фролов