Лицей на проспекте Энтузиастов в Саратове капитально отремонтируют за 122 млн

Администрация Заводского района Саратова собирается провести капитальный ремонт МАОУ «Лицей №15» на проспекте Энтузиастов, 14. Согласно «ЕИС Закупки», начальная максимальная цена контракта составляет 121,9 млн руб.

Подрядчику предстоит отремонтировать фасад учебного заведения. Также требуется выполнить работы на инженерных сетях: водопроводе и системе отопления. Согласно проекту контракта, ремонт пройдет в пять этапов.

По планам заказчика работы будут завершены не позднее 25 сентября 2025 года. Заявки на участие в тендере принимают до 27 февраля.

Нина Шевченко