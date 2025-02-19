Лицей на проспекте Энтузиастов в Саратове капитально отремонтируют за 122 млн
Администрация Заводского района Саратова собирается провести капитальный ремонт МАОУ «Лицей №15» на проспекте Энтузиастов, 14. Согласно «ЕИС Закупки», начальная максимальная цена контракта составляет 121,9 млн руб.
Подрядчику предстоит отремонтировать фасад учебного заведения. Также требуется выполнить работы на инженерных сетях: водопроводе и системе отопления. Согласно проекту контракта, ремонт пройдет в пять этапов.
По планам заказчика работы будут завершены не позднее 25 сентября 2025 года. Заявки на участие в тендере принимают до 27 февраля.