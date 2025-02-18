Саратовский суд рассмотрит дело о покушении на убийство в общественном месте

В Саратове состоится судебный процесс по делу о покушении на убийство, связанном с массовой дракой на проспекте Столыпина. Инцидент произошел 14 апреля 2024 года: между двумя группами молодых людей возник конфликт, переросший в потасовку.

Один из фигурантов, 25-летний местный житель, сел за руль автомобиля «Лада Приора», который принадлежит его знакомому, и попытался сбить оппонентов. В результате он наехал на одного человека и врезался в здание кафе. Остальные участники конфликта не пострадали. Водитель скрылся с места происшествия.

Позже его задержали недалеко от места преступления на ул. Чапаева. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом из хулиганских побуждений, а также угоне автомобиля (ч. 3 ст.30 п. п. «а», «е», «и» ч. 2 ст. 105, ч. 2 ст. 213, ч. 1 ст. 166 УК РФ).

Следователи собрали достаточные доказательства вины подозреваемого. Уголовное дело направлено для утверждения в прокуратуру и дальнейшей передачи в суд.

Нина Шевченко