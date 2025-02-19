В Саратове депутаты утвердили Михаила Орлова на должность вице-губернатора

Члены комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Саратовской областной думы согласовали кандидатуру Михаила Орлова на должность вице-губернатора, руководителя аппарата губернатора.

«Михаил Орлов будет руководить аппаратом губернатора области и координировать деятельность министерства внутренней политики и общественных отношений, министерства информации и массовых коммуникаций, министерства по делам территориальных образований, комитета по обеспечению деятельности мировых судей, а также управления по делам записи актов гражданского состояния»,— рассказал руководитель представительства губернатора и правительства Саратовской области в органах власти Роман Яровой и попросил депутатов согласовать предложенную губернатором кандидатуру.

Несмотря на столь внушительный функционал обязанностей, ни у кого из присутствующих вопросов к господину Орлову не возникло. Председатель облдумы Алексей Антонов объяснил это большим доверием к кандидату.

Михаил Орлов родился 22 октября 1970 года. Он окончил государственный университет им. Н. Г. Чернышевского в 1993 году, является кандидатом философских наук. С 2010 по 2012 год он занимал должность заместителя министра образования, с 2012-го стал директором Гуманитарно-экономического лицея г. Саратова, с апреля 2021-го назначен и. о. министром образования региона, с ноября того же года — утвержден на этой должности. 20 апреля 2022 года стал заместителем председателя правительства области — министром образования области.

На своем новом посту он сменил Игоря Пивоварова, который по собственному желанию покинул должность 13 февраля этого года. Господин Пивоваров был вице-губернатором с мая 2016 года, когда регион возглавлял губернатор Валерий Радаев.

Татьяна Смирнова