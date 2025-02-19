В Волгоградской области в 2025 году появятся 50 экобоксов для сбора текстиля

В Волгограде и Волжском в текущем году установят около 50 экобоксов для сбора текстиля. Соответствующие работы проводятся в рамках акции «Добрые вещи».

Федеральный проект «Экономика замкнутого цикла» нацпроекта «Экологическое благополучие» нацелен на сокращение объемов отходов, которые направляются на полигон, и на вовлечение их во вторичный оборот. С этой целью в регионе активными темпами расширяется инфраструктура для раздельного сбора отходов и их переработки.

Ранее в регионе появились семь фандоматов. В нынешнем году два таких устройства установят в Волжском. В 2025 году в Волгоградской области расширят также сеть экобоксов.

Павел Фролов