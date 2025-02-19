В Саратовской области будут наказывать за купание детей без присмотра

В Саратовской области вводят штрафы за купание детей до 10 лет без присмотра взрослых. Соответствующий законопроект областной прокуратуры поддержали члены комитета регионального парламента по государственному строительству и местному самоуправлению.

Инициативу депутатам представил замначальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Иван Гусев. По его данным, в 2023 году в регионе утонули четыре ребенка, в 2024 — два. Причиной трагедий стало нахождение на водоемах одних либо в компании сверстников, не сумевших оказать должной помощи. Взрослых поблизости не было.

«Взрослые обязаны осуществлять постоянный контроль за поведением детей у воды, — настаивает Иван Гусев. — Кроме того, в детских оздоровительных учреждениях купание детей должно носить исключительно организованный характер. Одновременно могут купаться не более 10 человек под наблюдением не менее двух взрослых работников учреждения, умеющих хорошо плавать: один взрослый находится рядом с детьми в воде, другой ведет наблюдение с берега», — сообщил прокурор.

В надзорном ведомстве предложили ввести для оставляющих детей до 10 лет на водоемах родителей штраф от 3 до 5 тыс. руб. Для должностных лиц, обеспечивающих отдых несовершеннолетних, размер штрафа также составит от 3 до 5 тыс. руб., а для юридических — 20 тыс. руб.

У членов комитета вопросов к докладу Ивана Гусева не возникло. Председатель облдумы Алексей Антонов отметил, что в отношении этого законопроекта была проделана большая работа, в его окончательной редакции учтены все поступившие предложения. В изначальной редакции документ внесли в думу 2 декабря 2024. Текущий вариант документа депутаты единогласно вынесли на очередное заседание областной думы для принятия в двух чтениях.

Татьяна Смирнова