Глава СКР хочет знать, почему в энгельсском кафе подают блюда с тараканами

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя саратовского регионального следственного управления Ивану Михайлину доложить о ситуации с кафе узбекской кухни по ул. Студенческой около остановки «СХИ» в Энгельсе. Об этом сообщили в центральном аппарате ведомства.

Ранее местные жители в социальных сетях жаловались на нарушение санитарных норм в заведении. Они отметили наличие грязи, мертвых мышей на кухне и тараканов в блюдах. Кроме того, по словам очевидцев, персонал не соблюдает правила гигиены: уборщица также выполняет функции шеф-повара, что увеличивает риск попадания грязи в готовую еду. Пользователи отметили, что многие мигранты, работающие в кафе, не имеют необходимых документов.

По данным «Ъ - Средняя Волга», речь идет о кафе «Все ем». Информация на Rusprofile о заведении отсутствует. По данным 2GIS, кафе рассчитано на 54 сидячих места. В меню, помимо узбекской кухни, предлагаются восточная и шашлык. Средний чек — 500 руб.

Нина Шевченко