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Под Волгоградом несовершеннолетнего наказали колонией за гибель женщины в ДТП

В Волгоградской области суд признал виновным 17-летнего жителя Октябрьского района по уголовному делу о ДТП, в результате которого погибла женщина (п. «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Фигурант получил 2,5 года воспитательной колонии. Ему запретили заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом. Сбором доказательств занимался Светлоярский межрайонный следственный отдел.

Как выяснилось, утром 17 августа минувшего года фигурант ехал с превышением разрешенной скорости на «Ладе Приоре», владельцем которой является его знакомый. В какой-то момент он не справился с управлением и сбил 36-летнюю женщину, которая шла вдоль обочины.

Пешеход погибла на месте. В результате дорожной аварии легковушка опрокинулась и съехала в реку Аксай-Есауловский. Несовершеннолетнему удалось вовремя выбраться из машины.

Павел Фролов

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