В Астраханской области возведут комплекс по выращиванию и переработке риса

На территории Астраханской области появится комплекс по выращиванию и переработке риса. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Комплекс построят в Черноярском районе. Он будет работать в формате полного цикла. Эту информацию озвучили сегодня на заседании инвестсовета, председателем которого стал губернатор Игорь Бабушкин.

По словам замгендиректора АПК «Ресурс» Александра Горкина, в проект намерены вложить свыше 16 млрд руб. инвестиций. Благодаря его реализации появится порядка 1 тыс. новых рабочих мест.

Павел Фролов