Астраханская ОЭЗ «Лотос» готова к сотрудничеству с партнерами из Казахстана

Делегация из Атырауской области Казахстана, возглавляемая заместителем акима Маратом Мурзиевым, посетила Астраханскую область с целью знакомства с потенциалом Каспийского кластера особой экономической зоны (ОЭЗ) «Лотос». Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.

На встрече генеральный директор «Лотоса» Александр Ким представил промышленные и логистические возможности региона. Интерес казахстанских инвесторов вызвали проекты, реализуемые 17 резидентами ОЭЗ.

В свою очередь, делегация из Атырауской области рассказала о работе СЭЗ «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк». В результате стороны договорились об обмене контактной информацией для дальнейшего сотрудничества между предприятиями обоих регионов.

Нина Шевченко