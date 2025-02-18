Пензенское минцифры возглавил Максим Изосимов

В правительстве и министерствах Пензенской области произошли кадровые изменения. Об этом сообщили на заседании 18 февраля.

Новым министром цифрового развития и связи назначен Максим Изосимов. Ранее он занимал должность замглавы в министерстве ЖКХ и ГЗН, где отвечал за вопросы цифровизации. На посту министра господину Изосимову предстоит провести реформы и ускорить внедрение цифровых решений для улучшения жизни жителей области.

Также напомним, что глава регионального минэк Алмаз Хакимов покинул свой пост. Его обязанности временно исполняет Роман Трялин.

Нина Шевченко