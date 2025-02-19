«Каспий» ищет подрядчика для ремонта трассы в Астраханской области за 502 млн

Управление федеральных автодорог «Каспий» Росавтодора объявил электронный аукцион на ремонт дороги Р-22 трассы М-4 «Дон» на территории Черноярского района Астраханской области. Начальная максимальная цена контракта 501,743 млн руб., указано на сайте «ЕИС Закупки».

Подрядчику предстоит капитально отремонтировать дефекты на дорожном полотне в пределах 1048–1057 км. Работы пройдут от озера Запор до села Солодники. При исполнении контракта фирме требуется обеспечить безопасность на проезжей части во избежание ДТП. Сдать объект в эксплуатацию необходимо до 31 августа 2026 года.

В настоящее время комиссия уже завершила рассмотрение заявок и определила победителя. Всего было подано две заявки. Лидером стала компания, предложившая выполнить ремонт за 501,743 млн руб. Контракт еще не заключен.

Нина Шевченко