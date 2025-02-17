Астраханский ЮЦСС обещает пополнить флот российско-иранской компании в 2025 году

АО «Южный центр судостроения и судоремонта» (ЮЦСС) планирует достроить шесть судов в 2025 году. Об этом сообщили «Интерфаксу» в компании.

В программе ЮЦСС в 2025 году значится завершение строительства пяти проектов на площадке АО ССЗ «Лотос» в Астраханской области: двух земснарядов с роторным и фрезерным рыхлителями, танкера-химовоза проекта RST 25/7 и многофункционального сухогруза проекта RSD 49. С площадки Астраханского судопроизводственного объединения (АСПО) передадут в эксплуатацию танкер-химовоз проекта 00216М и круизный лайнер PV300VD.

Земснаряды строятся для АО «Государственной транспортной лизинговой компании» (ГТЛК) по заказу Росморречфлота, а химовозы — для АО «Машпромлизинг» (лизингополучатель — ООО «Волготранс»). Сухогруз проекта RSD 49 пополнит флот российско-иранской компании в Астрахани. Круизный лайнер PV300VD заказан «Московским речным пароходством».

Ранее губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщал, что сухогруз RSD 49 станет частью флота российско-иранской судоходной компании ООО «Астрапорт Шиппинг», зарегистрированной в Астрахани. Эта компания принадлежит ПАО «Астраханский порт». Новое судно, как заявил глава региона, поспособствует развитию международного транспортного коридора «Север-Юг».

По данным сайта Южного центра судостроения и судоремонта, компания представляет собой единый промышленный комплекс, консолидирующий крупные судостроительные предприятия ЮФО. Входит в состав АО «Объединённая судостроительная корпорация». Организация специализируется на выпуске широкой линейки судов различного назначения «под ключ», а также на строительстве морских платформ. Производственные площадки расположены в р.п. Красные Баррикады, на территории завода «Лотос», АСПО и в микрорайоне 3-й Интернационал.

ЮЦСС зарегистрировано в Нариманове Астраханской области в январе 2013 года. С марта 2024 года предприятием руководит Сергей Карачков. Держатель реестра акционеров — АО «Независимая регистраторская компания «Р.О.С.Т.», указано на Rusprofile. Согласно финансовым показателям, с 2013-го по 2018 год выручка компании была нулевая. Также в 2018 году прибыль АО составила 398 тыс. руб. по отрицательной шкале. С 2019 года наблюдается рост выручки. По итогам 2021 года она достигла 1,9 млрд руб. Прибыль за указанный период составила минус 230 млн руб. Также, по данным сайта, с ноября 2020 года по январь 2025-го в отношении компании было открыто 223 исполнительных производства на общую сумму 315 тыс. руб. В настоящее время из этого числа активно только 8 производств. Задолженность не погашена.

Нина Шевченко