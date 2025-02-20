Глава СКР хочет знать, почему пензенского экс-полицейского обвинили в задержании

Председатель СКР Александр Бастрыкин требует от руководства пензенского следственного управления предоставить доклад по делу об уголовном преследовании бывшего сотрудника полиции. Об этом сообщила пресс-служба центрального аппарата силового ведомства.

Из поста в социальной сети«Вконтакте» известно, что в одном из магазинов в Нижнем Ломове неадекватный местный житель оскорблял сотрудников полиции, после чего набросился на одного из них, пытаясь сорвать форму. Правоохранитель задержал агрессора и доставил в отдел.

В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело. Однако задержанный обратился в медицинское учреждение, где врачи зафиксировали у него побои. После этого он подал заявление о неправомерном задержании, что привело к новому уголовному делу уже против силовика.

Начальник регионального следственного управления Владимир Игнатенков предоставит отчет о ходе расследования и доводах из публикации. Сейчас идет расследование.

Нина Шевченко