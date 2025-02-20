На поддержку соцпроектов пензенских НКО выделят 17 млн рублей

Пензенская область окажет социальную поддержку некоммерческим организациям (НКО) в реализации проектов. Общая сумма финансирования составит 16,76 млн руб. Из этого числа 7,78 млн руб. выделил Фонд президентских грантов, а оставшиеся 8,98 млн руб. поступят из бюджета региона.

Средства направят на проекты, укрепляющие гражданское общество и решающие социальные задачи. Пресс-служба регионального правительства сообщила, что в III квартале 2025 года начнется конкурсный отбор заявок на получение грантов в виде субсидий.

НКО смогут участвовать с проектами в различных областях. Среди них: социальное обслуживание, поддержка семьи и детства, охрана здоровья, молодежные инициативы, культура, сохранение исторической памяти, защита прав человека, межнациональное согласие, общественная дипломатия и экология.

Нина Шевченко