Суд отменил запрет на строительство высотки на 2-й Дачной в Саратове

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд отменил решение Арбитражного суда Саратовской области, связанное с предполагаемым строительством высотки на улице Телеграфная в Саратове. Постановление было принято 12 февраля.

Как следует из карточки дела, апелляционные жалобы подали ООО «Проэксперт» и Владимир Кубанский. Они требовали отменить решение суда первой инстанции, которое было вынесено 3 июля 2024 года. Фабула дела касалась расторжения договора аренды от 2018 года на участок площадью 5,3 тыс. кв. м на Телеграфной, 8–12, предназначенный для строительства многоквартирного дома от девяти этажей и выше.

Иск в сентябре 2023 года администрация Саратова подала к ООО «Проэксперт», указывая, что ответчик не освоил землю в течение положенных трех лет. В суде выяснилось, что «Проэксперт» 6 мая 2019 года уступил права на участок бизнесмену Владимиру Кубанскому. 5 декабря предприниматель обратился за разрешением на строительство. Коммерсант получил отказ из-за того, что в 2020 году в областном центре власти изменили градостроительные нормативы, запретив возводить здания выше девяти этажей, а также установили необходимый минимум парковочных мест. Таким образом, изначальный проект перестал соответствовать новым нормам и разрешение на строительство господину Кубанкину не дали. Он обратился в суд, однако его требования остались без удовлетворения.

Впоследствии Арбитражный суд Саратовской области также расторг договор аренды с «Проэкспертом», что не удовлетворило компанию и Владимира Кубанского. В итоге при рассмотрении их апелляционных жалоб судебная коллегия 12 ААС под председательством Елены Пузиной отменила решение суда первой инстанции. У мэрии есть два месяца на его обжалование в Арбитражном суде Поволжского округа.

После первого судебного решения по инициативе ООО «Проэксперт» в конце июля 2024 года минстрой Саратовской области организовал общественные обсуждения планов возведения многоквартирного дома на Телеграфной. По данным «Ъ — Средняя Волга», участники слушаний не одобрили проект.

По данным Rusprofile, ООО «Проэксперт» существует с 26 декабря 2014 года. Компания принадлежит Дарье Садовской (40%), Валентине Карякиной (40%) и Артуру Филатову (20%). Последний также является директором организации. Помимо господина Филатова, в «Проэксперте» работают еще три человека. Средняя зарплата составляет в компании 15,35 тыс. руб. Согласно информации портала, общество имеет налоговую задолженность.

Ольга Симонова