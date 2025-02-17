Под Саратовом продают пруд с рыбой и раками за 3,7 млн рублей

В Татищевском районе Саратовской области продавец просит 3,7 млн руб. за пруд с рыбой и раками. Об этом передают региональные СМИ.

Речь идет о водоеме Верхний, который расположен в 40 км от Саратова, близ села Идолга. Продавец подчеркнул, что объект питают подземные источники.

Как отмечается в объявлении, на указанном водоеме можно организовать кемпинг, платную рыбалку, там можно разводить рыбу и раков. Со слов продавца, в водоеме «рыбы на полстоимости пруда».

Павел Фролов