В саратовском Ртищево приостановили работу кафе на 45 суток

В Ртищево Саратовской области временно закрылось кафе по решению суда. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по региону.

Полицейские провели проверку миграционного законодательства и установили, что ИП устроил к себе на работу поваром гражданина Грузии, которому не разрешено работать в России. В итоге суд постановил приостановить работу кафе на 45 суток.

Судебные приставы опечатали помещения заведения общепита. Они предупредили владельца кафе об ответственности за преждевременное возобновление деятельности.

Павел Фролов