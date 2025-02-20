В Саратовской области за месторождение керамзитовой глины просят 50 млн рублей

В Гагаринском районе Саратовской области на продажу выставлена компания с месторождением керамзитовой глины. Цена — 50 млн руб.

Площадь лицензированного участка составляет 13 га. Он расположен в 3 км от станции Тарханы. Поскольку недалеко от месторождения находятся железнодорожные пути и федеральная трасса, оно имеет удобную логистическую доступность.

В карьере можно добывать желто-серую и темно-серую глину. Их смесь дает возможность производить гравий марок 400-450.

Павел Фролов