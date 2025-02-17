Главой волгоградского облкомкультуры стала Светлана Сафронова

В администрации Волгоградской области произошли новые кадровые изменения. Об этом сообщает пресс-служба региональных властей.

Так, должность председателя комитета культуры Волгоградской области заняла Светлана Сафронова. До назначения она временно осуществляла полномочия главы профильного ведомства.

Ранее Светлана Сафронова руководила Волгоградской областной универсальной научной библиотекой им. М. Горького. Также она занимала разные должности в Волгоградском государственном университете.

Павел Фролов