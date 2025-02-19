Волгоградское УКС собирается отреставрировать зал обкома КПСС за 246 миллионов

Управление капитального строительства Волгоградской области начало поиск подрядчика, который займется сохранением и реставрацией здания обкома КПСС и облисполкома (администрация региона) на проспекте Ленина, 9Б, построенное в 1950-х годах и являющееся объектом культурного наследия. Соответствующий тендер стоимостью более 246,5 млн руб. размещен на портале «ЕИС Закупки».

Согласно техническому заданию, исполнителю требуется провести комплексную реставрацию объекта. В здании необходимо заменить напольное покрытие, отремонтировать отделку стен и лестничные марши. При ремонте последних подрядчику предстоит восстановить элементы декора. Также нужно заменить инженерные сети, а в холлах и коридорах установить системы видеонаблюдения и контроля доступа пожарной безопасности.

Что касается реставрации актового зала, там заказчик хочет создать интерактивную стену для проведения видеоконференций. Кроме того, в помещение закажут новые кресла.

На выполнение работ подрядчику отведено 18 месяцев. Сдать объект требуется не позднее 5 августа 2026 года.

Ранее, в ноябре 2024 года, УКС объявило аналогичный тендер. Однако на участие в закупке не поступило заявок. Последний капитальный ремонт объекта проводился в 2008 году.

Нина Шевченко