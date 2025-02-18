Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В пензенском Сердобске возобновит работу урологический стационар

В Сердобске Пензенской области готовятся к открытию нового круглосуточного урологического стационара. Он будет располагаться в районной больнице им. А.И. Настина.

Решение о возобновлении работы стационара принял главврач Андрей Малахов. Он отметил рост числа пациентов с заболеваниями мочеполовой системы. Господин Малахов подчеркнул, что для открытия стационара есть все необходимое: мощная диагностическая база и высококвалифицированные специалисты.

В областном минздраве сообщили, что больница уже оснащена УЗИ, МРТ, МСКТ, рентгеном и эндоскопическим оборудованием. После дополнительного оснащения операционного блока там смогут проводить широкий спектр урологических операций.

Заведующий урологическим отделением Пензенской областной больницы им. Н.Н. Бурденко Михаил Миронов оценил лечебно-диагностическую базу учреждения и выразил готовность оказывать методическую и практическую помощь в освоении новых медицинских технологий, включая стажировку специалистов. Он отметил, что урологический стационар будет востребован из-за высокого риска развития мочекаменной болезни в регионе.

В настоящее время идет процесс лицензирования нового стационара. Прием и лечение пациентов планируется начать весной этого года.

Нина Шевченко

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...