В пензенском Сердобске возобновит работу урологический стационар

В Сердобске Пензенской области готовятся к открытию нового круглосуточного урологического стационара. Он будет располагаться в районной больнице им. А.И. Настина.

Решение о возобновлении работы стационара принял главврач Андрей Малахов. Он отметил рост числа пациентов с заболеваниями мочеполовой системы. Господин Малахов подчеркнул, что для открытия стационара есть все необходимое: мощная диагностическая база и высококвалифицированные специалисты.

В областном минздраве сообщили, что больница уже оснащена УЗИ, МРТ, МСКТ, рентгеном и эндоскопическим оборудованием. После дополнительного оснащения операционного блока там смогут проводить широкий спектр урологических операций.

Заведующий урологическим отделением Пензенской областной больницы им. Н.Н. Бурденко Михаил Миронов оценил лечебно-диагностическую базу учреждения и выразил готовность оказывать методическую и практическую помощь в освоении новых медицинских технологий, включая стажировку специалистов. Он отметил, что урологический стационар будет востребован из-за высокого риска развития мочекаменной болезни в регионе.

В настоящее время идет процесс лицензирования нового стационара. Прием и лечение пациентов планируется начать весной этого года.

Нина Шевченко