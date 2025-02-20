Концессионер переработал иск

Власти Пензенской области не смогли через суд расторгнуть концессионное соглашение 2018 года с ООО «Маг Груп Пенза» на строительство в регионе крупного мусороперерабатывающего завода, против которого выступали местные жители и экологи. Иск был подан в связи с тем, что сроки реализации проекта не исполнялись, а стоимость его при этом росла (первоначальная стоимость — 1,35 млрд руб.). Суд удовлетворил встречный иск компании об изменении условий концессии, то есть параметров будущего объекта. Исполнитель обещает, что объемы переработки мусора теперь будут больше. По мнению экспертов, у властей еще есть шанс расторгнуть концессию, если в суде удастся доказать, что компания допускала нарушения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Власти Пензенской области заключили соглашение при губернаторе Иване Белозерцеве, расторгнуть попытались при Олеге Мельниченко

Фото: Правительство Пензенской области Власти Пензенской области заключили соглашение при губернаторе Иване Белозерцеве, расторгнуть попытались при Олеге Мельниченко

Фото: Правительство Пензенской области

Арбитражный суд Пензенской области полностью отказал в иске министерству ЖКХ и гражданской защиты населения региона к ООО «Маг Груп Пенза» о расторжении концессионного соглашения на строительство мусороперерабатывающего завода и полигона отходов. Речь идет о договоре концессии, заключенном в октябре 2018 года между областным управлением ЖКХ и ГЗН и компанией «Маг Груп Пенза». Решение о реализации проекта принимал губернатор Иван Белозерцев.

По данным Rusprofile, ООО «Маг Груп Пенза» зарегистрировано в Пензе в 2017 году с уставным капиталом 10 тыс. руб. Основной деятельностью является обработка и утилизация неопасных отходов. Генеральный директор с 2022 года — Андрей Комлев. В 2023 году финансовые показатели компании оказались отрицательными: падение прибыли на 47%, убыток составил 35 млн руб. Среднесписочная численность персонала составляет всего два человека.

Завод должен был стать альтернативой старому, переполненному Чемодановскому полигону. Старую свалку власти обещали закрыть к 2030 году и восстановить там экологический баланс. Мощность нового предприятия должна была составить 350 тыс. тонн в год. Предполагалось, что завод будет перерабатывать не только коммунальные отходы но и крупногабаритный мусор. Также планировалось наладить производство компоста для использования при отсыпке дорог.

Стоимость инвестпроекта оценивалась в 1,35 млрд руб. Концессия заключалась на 35 лет. Местом строительства выбран Бессоновский район. Концессионер взял в аренду участок возле села Степановка площадью почти 100 га. Строительство объекта должно было начаться еще в декабре 2021 года.

Изначально закончить его планировалось в 2023 году, однако сроки сдачи объекта все время сдвигались. Против появления в этом месте мусороперерабатывающего завода выступали пензенские экологи.

В апреле 2022 года в адрес ООО «Маг Груп Пенза» было направлено уведомление о намерении расторгнуть соглашение в связи с заявленным сроком эксплуатации объектов (25 лет), который истекал раньше, чем срок действия концессионного соглашения, а также в связи с возможным увеличением стоимости объектов не менее чем на 30% на фоне санкций. Подрядчик отказался расторгнуть договор, и профильное ведомство обратилось в суд.

«Маг Груп Пенза» подало встречный иск с требованием внести изменения в концессионное соглашение в отношении создания и эксплуатации системы коммунальной инфраструктуры. Истец указал, что после внесенных изменений в проекте резко снизится доля подлежащих захоронению ТКО, а доля направленных на утилизацию и обезвреживание отходов, наоборот, сильно возрастет.

В компании настаивали: расторжение соглашения не решит проблему стоимости, так как объект все равно придется строить по новым ценам.

Ответчик также указал, что изначальный расчетный срок не является предельным для эксплуатации объекта соглашения.

В сентябре 2022 года пензенские власти уточнили требования и просили расторгнуть концессионное соглашение без возмещения каких-либо затрат исполнителю, потому что строительство существенно затянулось. В итоге суд пришел к выводу, что, несмотря на формальное нарушение концессионером срока строительства, ограничение его на основании прежних условий соглашения приведет к нарушению баланса интересов сторон, а также общества и государства. По мнению суда, истцом не было представлено доказательств того, что для ответчика невозможно дальнейшее исполнение условий соглашения, а возмещение компании расходов в сумме свыше 200 млн руб., затраченных на инженерные изыскания и разработку проектной документации, повлечет необоснованные расходы для регионального бюджета. В иске ведомству было отказано.

Информация о затратах концессионера содержится на портале Госзакупок. Работы по подготовке проектной документации обошлись компании в 208 млн. В апреле 2022 года ООО «Маг Груп Пенза» заключило с московской фирмой ФАУ «Главгосэкспертиза России» договор на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. Стоимость услуг составила 6,5 млн руб. Другой договор с той же фирмой был заключен и в апреле 2023 года. За 2,8 млн эксперты обязались провести проверку сметной стоимости объекта.

Иск ООО «Маг Групп Пенза» суд удовлетворил. После внесенных в соглашение изменений мощность комплекса планируется увеличить с 350 до 410 тыс. тонн в год. Концессионер вправе по своему усмотрению начать использование завода, даже если в эксплуатацию введена только часть объекта. За счет доходов от его эксплуатации компания планирует вернуть затраченные на строительство средства.

Срок создания объекта суд установил в 85 месяцев (более 7 лет) с даты предоставления концессионеру права аренды земельного участка. Срок использования мусороперерабатывающего комплекса теперь должен исчисляется со дня регистрации прав владения, но не позднее 98 месяцев (более 8 лет) с даты заключения соглашения. Планируют ли власти региона обжаловать решение, в пресс-службе губернатора Олега Мельниченко уточнить не смогли, сославшись на то, что документы находятся в правовом отделе.

«В России споры о расторжении концессий, особенно в сфере обращения с отходами, не редкость», — рассказал «Ъ — Средняя Волга» управляющий партнер Zharov Group Евгений Жаров. В качестве примеров он привел споры вокруг полигонов «Ядрово» и «Кучино» из-за нарушений экологических норм, а также дело о расторжении концессии на рекультивацию полигона «Долгопрудный». Собеседник также вспомнил проект полигона в Шиесе (Архангельская область), а также конфликт вокруг мусоросжигательного завода под Казанью, где власти пытались пересмотреть условия концессии из-за общественного давления.

«Шансы властей зависят от оснований расторжения. Если удастся доказать, что нарушения, совершенные концессионером, являются существенными (например, срыв сроков, использование запрещенных технологий, угроза экологии) — шансы высоки. Чтобы минимизировать шансы властей при подаче апелляции, компании необходимо оспаривать основания расторжения. Например, требовать от властей доказательств существенности нарушений, настаивать на проведении судебной экспертизы, а также подчеркивать, что расторжение нанесет ущерб региону»,— рассказал Евгений Жаров.

Светлана Федорова