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Концессионер переработал иск

Пензенские власти не смогли остановить стройку мусороперерабатывающего завода

Власти Пензенской области не смогли через суд расторгнуть концессионное соглашение 2018 года с ООО «Маг Груп Пенза» на строительство в регионе крупного мусороперерабатывающего завода, против которого выступали местные жители и экологи. Иск был подан в связи с тем, что сроки реализации проекта не исполнялись, а стоимость его при этом росла (первоначальная стоимость — 1,35 млрд руб.). Суд удовлетворил встречный иск компании об изменении условий концессии, то есть параметров будущего объекта. Исполнитель обещает, что объемы переработки мусора теперь будут больше. По мнению экспертов, у властей еще есть шанс расторгнуть концессию, если в суде удастся доказать, что компания допускала нарушения.

Власти Пензенской области заключили соглашение при губернаторе Иване Белозерцеве, расторгнуть попытались при Олеге Мельниченко

Власти Пензенской области заключили соглашение при губернаторе Иване Белозерцеве, расторгнуть попытались при Олеге Мельниченко

Фото: Правительство Пензенской области

Власти Пензенской области заключили соглашение при губернаторе Иване Белозерцеве, расторгнуть попытались при Олеге Мельниченко

Фото: Правительство Пензенской области

Арбитражный суд Пензенской области полностью отказал в иске министерству ЖКХ и гражданской защиты населения региона к ООО «Маг Груп Пенза» о расторжении концессионного соглашения на строительство мусороперерабатывающего завода и полигона отходов. Речь идет о договоре концессии, заключенном в октябре 2018 года между областным управлением ЖКХ и ГЗН и компанией «Маг Груп Пенза». Решение о реализации проекта принимал губернатор Иван Белозерцев.

По данным Rusprofile, ООО «Маг Груп Пенза» зарегистрировано в Пензе в 2017 году с уставным капиталом 10 тыс. руб. Основной деятельностью является обработка и утилизация неопасных отходов. Генеральный директор с 2022 года — Андрей Комлев. В 2023 году финансовые показатели компании оказались отрицательными: падение прибыли на 47%, убыток составил 35 млн руб. Среднесписочная численность персонала составляет всего два человека.

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Завод должен был стать альтернативой старому, переполненному Чемодановскому полигону. Старую свалку власти обещали закрыть к 2030 году и восстановить там экологический баланс. Мощность нового предприятия должна была составить 350 тыс. тонн в год. Предполагалось, что завод будет перерабатывать не только коммунальные отходы но и крупногабаритный мусор. Также планировалось наладить производство компоста для использования при отсыпке дорог.

Стоимость инвестпроекта оценивалась в 1,35 млрд руб. Концессия заключалась на 35 лет. Местом строительства выбран Бессоновский район. Концессионер взял в аренду участок возле села Степановка площадью почти 100 га. Строительство объекта должно было начаться еще в декабре 2021 года.

Изначально закончить его планировалось в 2023 году, однако сроки сдачи объекта все время сдвигались. Против появления в этом месте мусороперерабатывающего завода выступали пензенские экологи.

В апреле 2022 года в адрес ООО «Маг Груп Пенза» было направлено уведомление о намерении расторгнуть соглашение в связи с заявленным сроком эксплуатации объектов (25 лет), который истекал раньше, чем срок действия концессионного соглашения, а также в связи с возможным увеличением стоимости объектов не менее чем на 30% на фоне санкций. Подрядчик отказался расторгнуть договор, и профильное ведомство обратилось в суд.

«Маг Груп Пенза» подало встречный иск с требованием внести изменения в концессионное соглашение в отношении создания и эксплуатации системы коммунальной инфраструктуры. Истец указал, что после внесенных изменений в проекте резко снизится доля подлежащих захоронению ТКО, а доля направленных на утилизацию и обезвреживание отходов, наоборот, сильно возрастет.

В компании настаивали: расторжение соглашения не решит проблему стоимости, так как объект все равно придется строить по новым ценам.

Ответчик также указал, что изначальный расчетный срок не является предельным для эксплуатации объекта соглашения.

В сентябре 2022 года пензенские власти уточнили требования и просили расторгнуть концессионное соглашение без возмещения каких-либо затрат исполнителю, потому что строительство существенно затянулось. В итоге суд пришел к выводу, что, несмотря на формальное нарушение концессионером срока строительства, ограничение его на основании прежних условий соглашения приведет к нарушению баланса интересов сторон, а также общества и государства. По мнению суда, истцом не было представлено доказательств того, что для ответчика невозможно дальнейшее исполнение условий соглашения, а возмещение компании расходов в сумме свыше 200 млн руб., затраченных на инженерные изыскания и разработку проектной документации, повлечет необоснованные расходы для регионального бюджета. В иске ведомству было отказано.

Информация о затратах концессионера содержится на портале Госзакупок. Работы по подготовке проектной документации обошлись компании в 208 млн. В апреле 2022 года ООО «Маг Груп Пенза» заключило с московской фирмой ФАУ «Главгосэкспертиза России» договор на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. Стоимость услуг составила 6,5 млн руб. Другой договор с той же фирмой был заключен и в апреле 2023 года. За 2,8 млн эксперты обязались провести проверку сметной стоимости объекта.

Иск ООО «Маг Групп Пенза» суд удовлетворил. После внесенных в соглашение изменений мощность комплекса планируется увеличить с 350 до 410 тыс. тонн в год. Концессионер вправе по своему усмотрению начать использование завода, даже если в эксплуатацию введена только часть объекта. За счет доходов от его эксплуатации компания планирует вернуть затраченные на строительство средства.

Срок создания объекта суд установил в 85 месяцев (более 7 лет) с даты предоставления концессионеру права аренды земельного участка. Срок использования мусороперерабатывающего комплекса теперь должен исчисляется со дня регистрации прав владения, но не позднее 98 месяцев (более 8 лет) с даты заключения соглашения. Планируют ли власти региона обжаловать решение, в пресс-службе губернатора Олега Мельниченко уточнить не смогли, сославшись на то, что документы находятся в правовом отделе.

«В России споры о расторжении концессий, особенно в сфере обращения с отходами, не редкость», — рассказал «Ъ — Средняя Волга» управляющий партнер Zharov Group Евгений Жаров. В качестве примеров он привел споры вокруг полигонов «Ядрово» и «Кучино» из-за нарушений экологических норм, а также дело о расторжении концессии на рекультивацию полигона «Долгопрудный». Собеседник также вспомнил проект полигона в Шиесе (Архангельская область), а также конфликт вокруг мусоросжигательного завода под Казанью, где власти пытались пересмотреть условия концессии из-за общественного давления.

«Шансы властей зависят от оснований расторжения. Если удастся доказать, что нарушения, совершенные концессионером, являются существенными (например, срыв сроков, использование запрещенных технологий, угроза экологии) — шансы высоки. Чтобы минимизировать шансы властей при подаче апелляции, компании необходимо оспаривать основания расторжения. Например, требовать от властей доказательств существенности нарушений, настаивать на проведении судебной экспертизы, а также подчеркивать, что расторжение нанесет ущерб региону»,— рассказал Евгений Жаров.

Светлана Федорова