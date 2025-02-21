Пензенское правительство утвердило порядок размещения рекламных баннеров

Председатель правительства Пензенской области Николай Симонов подписал постановление, регулирующее рекламу. Документ устанавливает предельный срок договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций — 10 лет. Это касается всех типов и видов конструкций.

Постановление также определяет порядок предварительного согласования схем размещения рекламы на земельных участках и зданиях в областной или муниципальной собственности. Проекты должны соответствовать территориальному планированию и соблюдать архитектурный облик застройки, а также градостроительные нормы.

Согласование проектов будет проводить исполнительный орган по вопросам градостроительства. Кроме того, в документе описывается процедура рассмотрения проектов схем: необходимые документы, сроки принятия решений и причины возможного отказа в установке рекламных конструкций.

Нина Шевченко