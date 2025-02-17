Пензенская область поднялась в рейтинге регионов РФ по качеству жизни

Пензенская область поднялась на одну позицию в рейтинге российских регионов по качеству жизни. На это указывает инфографика РИА Новости.

Если по итогам 2023 года Пензенская область находилась в рейтинге на 32-м месте, то по итогам минувшего года она заняла 31-е место — 56,132 против 57,861 балла. Что касается Саратовской области, то она тоже поднялась на одну позицию. Если в 2023 году регион находился на 39-м месте (54,104 балла), то в 2024 году — на 38-м (55,762 балла).

Среди остальных регионов присутствия «Ъ — Средняя Волга» Волгоградская область заняла в рейтинге 39-е место, набрав 55,760 балла. Годом ранее она была на 41-м месте с 54,039 баллами. Астраханская область оказалась на две позиции выше, чем в 2023 году. По итогам прошлого года она заняла 56-е место с 51,323 рейтинговыми баллами.

Павел Фролов