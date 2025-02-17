Мэрия Астрахани за два года не нашла подрядчика для ремонта 37 улиц за 237 тыс

Управление дорожного хозяйства и транспорта (УДХиТ) администрации Астрахани в начале 2023 года планировало провести ремонт дорожного покрытия на 37 улицах областного центра. В феврале на портале «Госзакупки» УДХиТ объявило соответствующий тендер стоимостью 236,9 тыс. руб. Заявки принимали до конца месяца.

Согласно проекту контракта, требовалось отремонтировать около 174 тыс. кв. м дорожного полотна в Ленинском, Советском и Трусовском районах. Срок был установлен до 1 июня 2023 года. Однако в конце февраля подрядчик так и не был определен. На участие в закупке не поступило ни одной заявки от поставщиков.

В обосновании начальной максимальной цены контракта (НМЦК) указано, что на планировку площадей механизированным способом суммарно выделили 19,4 тыс. руб. (расчет проводился в соответствии со сметной стоимостью базисных уровней цен). По тому же принципу рассчитывали прямые затраты (эксплуатация машин и отплата труда машинистов). Согласно смете, УДХиТ было готово заплатить 16,5 тыс. руб. Что касается строительных работ, на них было выделено 197,5 тыс.руб. С учетом НДС 20% итоговая стоимость контракта составила 236,97 тыс. руб.

Остается неясным, как за указанную сумму городские власти планировали отремонтировать 174 тыс. кв. м. дорожного полотна. Только на ул. Выборгской в Трусовском районе Астрахани требовалось засыпать дорогу щебнем от дома №1 до №53, а на асфальтированной части ликвидировать ямы. Кроме того, по этому же адресу от дома №133 до №134 10 м дорожного покрытия отсутствует.

Нина Шевченко