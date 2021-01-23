Акции в поддержку Алексея Навального

В России проходят несогласованные акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, который сидит в «Матросской тишине». Накануне за призывы к митингам были задержаны многие его ближайшие соратники. Власти предупредили об ответственности за призывы и участие в несанкционированных акциях. Выпущенный на этой неделе фильм Фонда борьбы с коррупции (ФБК; признан Минюстом РФ иностранным агентом) «Дворец для Путина. История самой большой взятки» за три дня набрал более 50 млн просмотров и стал одним из поводов для молодежи выйти на улицы.

12:40. Глава уфимского штаба Навального Лилия Чанышева задержана в Уфе. Об этом сообщил шеф-редактор «Эхо Москвы в Уфе», член СПЧ при главе Башкирии Руслан Валиев. По словам господина Валиева, Лилия Чанышева находится вместе с ним в городском отделе полиции №9.

12:38. На несанкционированное мероприятие в Перми, по оценкам корреспондента "Ъ", собрались не менее пятисот человек. Сейчас они двигаются по Комсомольскому проспекту, сотрудники правоохранительных органов предупреждают, что мероприятие не санкционировано, но пока никого не задерживают. Журналисты, работающие на месте акции, говорят о проблемах с мобильной связью и предполагают, что сигнал глушат специальными техническими средствами.

12:35. В Москве на Пушкинской площади еще до начала акции начались первые задержания, передают корреспонденты “Ъ”.

12:29. По данным «ОВД-Инфо» по всей России задержаны 219 человек. Больше всего задержано в Новосибирске — 54 человека.

12:29. Следом на митинги начали выходить в Сибири. В Иркутске вышло несколько тысяч человек. Около полутора тысяч человек уже пришли на акцию протеста в Новосибирске, свыше тысячи — в Красноярске. В Томске на митинг собрались более 700 человек.

12:29. Первые акции протеста прошли на Дальнем Востоке. В Петропавловске-Камчатском приняло участие более 200 человек. Во Владивостоке, по оценке корреспондента “Ъ”, в шествии приняли участие около 3 тыс. человек. Участники акции перекрыли движение по центральной улице города. Задержаны больше 40 человек. В Хабаровске собралось около 200–300 человек, несколько человек были задержаны. В Якутске вышло около 300 человек.

Политика Алексея Навального задержали 17 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии. На следующий день его арестовали на 30 суток за неоднократные нарушения условного срока по делу о хищениях «Ив Роше». ФСИН просит суд заменить условный срок оппозиционера на реальный. Многие лидеры западных стран призвали власти России освободить Алексея Навального.

19 января в YouTube и на сайте господина Навального было опубликовано расследование «Дворец для Путина. История самой большой взятки». За три дня фильм набрал 55 млн просмотров. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал видеоролик «лохотроном» и «псевдорасследованием».

Тем не менее в интернете начали появляться призывы выйти на «прогулку» 23 января в разных регионах России. Роскомнадзор пригрозил соцсетям штрафами. Позже по требованию Генпрокуратуры Роскомнадзор направил в соцсети TikTok и «ВКонтакте» уведомления о необходимости удалить материалы, призывающие несовершеннолетних прийти на митинг. Минпросвещения и детский омбудсмен Анна Кузнецова попросили родителей оградить детей от «прогулок» 23 января.