Около 30 нижегородцев задержали на акции в поддержку Навального

В Нижнем Новгороде на несогласованной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального 23 января задержали около 30 человек, сообщает ОВД-инфо. Всего, по оценкам корреспондента “Ъ-Приволжье”, в шествии принимали участие несколько тысяч нижегородцев.

Шествие началось в 14:00 у кинотеатр «Октябрь» на улице Большой Покровской. Митингующие планировали дойти до площади Минина, но дорогу им преградили полицейские кордоны. Протестующие стали обходить их по прилегающим улицам, но там тоже выстроились сотрудники правоохранительных органов.

Часть митингующих собралась на площади Минина и перекрыли ее около 15:30. Туда же приехали сотрудники полиции и подтянулись нижегородцы. ОМОН стал оттеснять протестующих с проезжей части на тротуар и полицейские сами перекрыли проезд. Начались задержания. Около 16:00 проезд частично возобновили.

Участники протестной акции разошлись по центральным улицам — Ульянова, Большой Покровской и Минина. Около 17:00 они собрались на площади Горького. По оценкам корреспондента “Ъ-Приволжье”, там оставались около 300 нижегородцев. Вскоре туда приехали сотрудники полиции, они перекрыли площадь Горького. Начались задержания. Нижегородцы убегают от полицейских в сторону метро и закидывают сотрудников правоохранительных органов снежками. Нескольким задержанным удалось сбежать из автобуса.

Роман Рыскаль