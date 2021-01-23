Пользователи сообщили о сбоях в работе операторов и соцсетей в России

Пользователи сообщают о сбоях в работе операторов связи и соцсетей в России. Как следует из данных Downdetector, проблемы есть у МТС, «МегаФона», «Билайна», «Ростелекома», Tele2, Twitter и «ВКонтакте». «Вымпелком» (бренд «Билайн») и «Ростелеком» отрицают, что у них произошли сбои.

У операторов связи крупные сбои наблюдаются по всей России. У соцсетей в основном о проблемах сообщают пользователи из Москвы и Санкт-Петербурга, однако со сбоями также сталкиваются и пользователи из других городов. У пользователей Facebook, Instagram и YouTube также возникают проблемы с работой сервисов, однако сообщают об этом в основном жители других стран.

Сегодня, 23 января, в России проходят несогласованные акции в поддержку Алексея Навального. Демонстранты не согласны с арестом оппозиционера. По данным «ОВД-Инфо», задержано больше 200 человек.

Подробнее об акциях в поддержку Алексея Навального — в онлайн-трансляции “Ъ”.