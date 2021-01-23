Уголовное дело возбуждено в Новосибирске из-за призывов к массовым беспорядкам

В Новосибирской области следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 212 УК РФ (призывы к массовым беспорядкам). Следователи считают, что неустановленные пользователи соцсетей опубликовали сообщения с призывами к беспорядкам с погромами, поджогами, применением оружия, взрывных устройств, «а также оказанием вооруженного сопротивления представителям власти — сотрудникам полиции во время несанкционированной акции»,— говорится в сообщении следственного управления СКР по Новосибирской области.

Выводы о том, что сообщения в соцсетях содержат «деструктивные призывы по отношению к представителям власти» сделаны на основе лингвистической экспертизы.

По данным ведомства, в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан 20-летний житель Новосибирска, подозреваемый в призывах к беспорядкам. По месту жительства фигуранта проведен обыск, в ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении фигуранта меры пресечения.

Анна Егорова