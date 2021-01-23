Полицейские показали классику

В Воронеже прошла самая масштабная и продолжительная несанкционированная акция за последние восемь лет: в поддержку оппозиционера Алексея Навального на улицы города вышли более тысячи человек. Они собрались около двух часов дня у памятника писателю и журналисту Андрею Платонову на проспекте Революции. В сопровождении полиции растянувшееся по историческому центру шествие с остановками добралось до площадки у Театра оперы и балеты. Здесь состоялся импровизированный митинг, после которого полиция задержала более 30 воронежцев. Последние «очаги» участников шествия бойцы ОМОНа отлавливали в ближайших магазинах примерно до пяти часов вечера.

Люди начали стягиваться к памятнику Платонову в центре Воронежа примерно с 13.30. Кто-то начал скандировать лозунги («Свободу Алексею Навальному», «Мы здесь власть»), кто-то снимал происходящее на смартфоны, кто-то, пользуясь случаем, раздавал подходящим небольшие издания Нового завета. Их запас, вероятно, закончился довольно быстро: уже к 14.15 в небольшом скверике на проспекте Революции собралось более тысячи человек, по оценкам сотрудников патрульных служб, опрошенных корреспондентами “Ъ-Черноземье“,— 800-1,2 тыс. человек. Очень скоро движение транспорта по проспекту остановилось: на место внедорожников, из окон которых громко звучала песня группы «Кино» «Перемен!», подъехали полицейские автомобили и автобусы. На некоторых из них стояли громкоговорители, из которых объявляли, что собравшиеся нарушают не только федеральный закон о митингах, но и региональные ограничения, вызванные борьбой с коронавирусом.

Впрочем, многие из вышедших на акцию были в масках. На требования полицейских разойтись толпа отвечала гулом, лозунгами или аплодисментами. Еще до того, как собравшиеся выдвинулись в сторону Никитинского сквера, в том направлении проследовали несколько десятков патрульных и пара грузовиков Росгвардии. Как выяснилось позднее, они заранее заблокировали медленно движущемуся шествию проход в районе ЦУМа. Кордон перекрыл движение по тротуару проспекта Революции. Параллельно была окончательно заблокирована и проезжая часть. Всех желающих продолжить шествие или просто обойти кордон отправляли на параллельные улицы, при этом с них нельзя было попасть на проспект Революции: все арки и проходы вплоть до кинотеатра «Пролетарий» были перекрыты патрулями.

«Выпускай!», «Один за всех — и все за одного!» — скандировали собравшиеся. Полицейские поначалу вели себя довольно корректно, ограничиваясь предупреждениями в громкоговоритель о нарушениях закона о митингах и указа губернатора о введении режима повышенной готовности. Затем несколько человек попытались прорваться сквозь оцепление, раздвинуть полицейские щиты, и как минимум шестеро из них тут же были задержаны бойцами ОМОНа.

Организованного шествия в итоге не получилось, но его участники разными путями добрались до Театра оперы и балета на главной площади облцентра — площади Ленина, где стихийное мероприятие переросло в несанкционированный митинг численностью по меньшей мере 600-700 человек. Сторонники Алексея Навального разместились прямо под огромной афишей «Дон Жуана», растянутой между колоннами театра. Здесь они разразились критическими замечаниями в адрес действующей власти и правоохранительных органов. «Я думаю, все, кто сейчас здесь присутствует, посмотрел замечательный фильм про дворец за 100 млрд. Нам, простым воронежцам, сложно представить, что такое 100 млрд. Но я как врач могу сказать, что один ершик, который стоит там в туалете и которым никто никогда не воспользуется, это аппарат КТ, который мог стоять в вашей поликлинике»,— вещал один из спикеров. «Аквадискотека! Позор!»— откликались слушатели.

Около 16.00 митинг, казалось, подходил к завершению. Высказывавшиеся поблагодарили собравшихся и прощались с ними. Внезапно силовики, до этого момента просто державшие оцепление у здания правительства региона, начали атаковать. Буквально за первые 15-20 минут перед театром были задержаны по меньшей мере 30 человек, в том числе фотокорреспондент “Ъ-Черноземье“ Олег Харсеев. «ПАЗ», в который его поместили, отправился в городской отдел №5 УМВД (Советский район). В автобусе помимо около дюжины задержанных находились полицейские. Один из правоохранителей попытался успокоить явно растерянную девушку, попавшую в салон против своей воли: «Ну зачем же вы начали кричать про президента? Это ж призыв к свержению власти!» После установления личности и проверки редакционного задания перед фотографом “Ъ-Черноземье“ извинились и выпустили его без составления протокола.

Ближе к 17.00 сотрудники полиции вытеснили оставшихся участников акции с площади и встали цепью на прилегающей улице Пушкинской. Пытавшихся прятаться в близлежащих магазинах отлавливали и задерживали. По данным портала «ОВД-Инфо», в Воронеже всего задержали 51 участника несанкционированной акции, в Курске – 34, в Липецке – шесть, в Орле – одного, в Белгороде – четверых и в Тамбове – двух.

Собрание стало самым массовым протестным шествием в Воронеже с 2012 года, когда организованная оппозицией акция «За честные выборы» собрала, по разным оценкам, от 250 до 1 тыс. человек.

Алексей Навальный был задержан вечером 17 января на паспортном контроле в столичном аэропорту Шереметьево, куда он прилетел из Берлина после лечения и реабилитации в связи с отравлением в августе прошлого года. В правоохранительных органах отмечают, что господин Навальный «многократно нарушил испытательный срок» по делу о хищениях в компании «Ив Роше» — в частности, требование обязательной регистрации в уголовно-исполнительной инспекции. 23 января не санкционированные властями акции прошли во многих городах России, в том числе в Черноземье.

Мария Старикова, Андрей Цветков