Следующая санкция — Алексеевская

Новый внешнеполитический год в отношениях России и Запада начался со скандала, который задает тон их будущему противостоянию. Задержание в аэропорту Шереметьево и последовавший арест главного критика российских властей Алексея Навального вызвали взрыв негодования в трансатлантическом сообществе. Вновь прозвучали призывы к введению очередных санкций. С жесткими заявлениями выступили даже те европейские государства, которые ранее призывали к диалогу с Москвой. Впрочем, как дал понять глава МИД РФ Сергей Лавров, для российских властей их имидж на международной арене хоть и важен, но не имеет первостепенного значения.

«Серьезные вопросы»

Новый виток противостояния в отношениях России и Запада, отправной точкой которого могла бы стать намеченная на 20 января инаугурация избранного президента США Джо Байдена, начался с «опережением графика», и не в Вашингтоне, а в Москве.

Задержание Алексея Навального в аэропорту, а затем и вынесенное Химкинским городским судом решение о его аресте спровоцировали волну критических заявлений о ситуации с правами человека в России. «Власти РФ задержали Навального на 30 суток, затянув предоставление ему доступа к адвокату и организовав проведение поспешного закрытого слушания. Это ставит серьезные вопросы о соблюдении процессуальных норм, справедливости, прозрачности судебной системы РФ в деле Навального»,— говорилось, в частности, в сообщении посольства США в Москве, размещенном в Twitter.

Критика в адрес Москвы во весь голос зазвучала еще накануне, сразу после появления новости о задержании Алексея Навального в аэропорту Шереметьево. Нередко упрекаемые за медлительность европейские чиновники на этот раз откликнулись оперативно. Их посты в соцсетях во многом перекликались между собой и содержали требование немедленно освободить оппозиционера, которого европейские лидеры считают жертвой политического преследования, заявляя о «политизации юстиции».

Едва ли не быстрее всех отреагировали представители так называемой новой Европы — стран Балтии и Польши, традиционно пытающихся играть в ЕС роль «злых следователей» по отношению к Москве.

Так, президент Польши Анджей Дуда написал в Twitter, что действия российских властей «не могут не иметь последствий для отношений международного сообщества с этой страной». Главы МИДов Литвы, Латвии и Эстонии Габриелюс Ландсбергис, Эдгар Ринкевич и Урмас Рейнсалу в совместном заявлении предупредили: если Алексея Навального не отпустят, Евросоюзу нужно будет «рассмотреть введение ограничительных мер» против России.

Представитель главы внешнеполитической службы ЕС Петер Стано такой сценарий в понедельник исключать не стал. «Процесс предложения, подготовки санкций и ограничительных мер носит конфиденциальный характер. Когда решение принято, а это требует единогласного согласия всех стран-членов, тогда об этом будет сообщено соответствующим образом. Сейчас страны обсуждают, каким может быть лучший и самый эффективный ответ на это достойное сожаления событие»,— заявил он. Отметим, что в первом эшелоне комментирующих задержание Алексея Навального оказались и глава внешнеполитической службы Жозеп Боррель, и председатель Евросовета Шарль Мишель, и председатель Европарламента Давид Сассоли.

Европейская реакция на задержание Алексея Навального свидетельствует о том, что теперь эта тема станет одним из главных пунктов внешнеполитической повестки европейских институтов. Вопрос об Алексее Навальном будет рассмотрен во вторник на сессии Европарламента. А 25 января его обсудят на заседании Совета ЕС на уровне глав МИДов. Инициатором такого шага стал глава МИД Чехии Томаш Петршичек.

С критикой России выступили даже те европейские государства, которые в последние годы пытались сохранить окно для диалога с Москвой — Австрия, Италия, Франция.

«Глубоко обеспокоены задержанием Алексея Навального. Австрия требует его немедленного освобождения и проведения полного, независимого расследования нападения на его жизнь»,— заявили во внешнеполитическом ведомстве страны.

Схожие оценки содержатся в появившихся в воскресенье вечером постах МИД Франции в соцсетях и лично откликнувшегося на событие главы МИД Италии Луиджи Ди Майо. Впрочем, в отличие от «новой Европы», предлагающей немедленно начать рассмотрение вопроса о санкциях против России, «старая Европа» ограничивается выражением озабоченности и требованием освободить Алексея Навального.

Особую интригу задержанию Алексея Навального придает то обстоятельство, что оно произошло за три дня до инаугурации избранного президента США Джо Байдена, который, как ожидают многие эксперты, будет придерживаться более жесткого курса по отношению к Москве, чем его предшественник Дональд Трамп. Накануне инаугурации сторонники ужесточения политики Вашингтона по отношению к Москве получили новый аргумент в пользу усиления давления на РФ, которое господин Байден обещал еще в ходе своей предвыборной кампании.

Видение ситуации новой администрацией США подробно изложил Джейк Салливан, которого Джо Байден намерен назначить помощником по нацбезопасности.

Указав на то, что «российское правительство несет ответственность за здоровье и безопасность» Алексея Навального, господин Салливан назвал задержание политика «очередным событием в серии действий, которые, очевидно, являются атакой на представителей оппозиции и граждан, критикующих российскую власть». «Эти действия предпринимаются в рамках усиливающихся попыток заставить замолчать гражданское общество. Уверенные политические лидеры не боятся независимых голосов и не видят необходимости в злоупотреблении властью ради совершения актов насилия или неправомерных задержаний в отношении политических оппонентов»,— заявил Джейк Салливан.

Новый выпад в адрес Москвы — судя по всему, последний для него в должности госсекретаря США — сделал и Майк Помпео. И это оказался тот редчайший случай, когда суть и тональность заявлений демократов и члена администрации Дональда Трампа оказались идентичными.

С общим хором голосов, звучащих с Запада, диссонируют только заявления отдельных представителей оппозиционных европейских сил, давно и тесно взаимодействующих с Москвой. Так, депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани, известный своими пророссийскими взглядами (в частности, поддержкой присоединения Крыма к РФ), дал понять в Twitter, что Алексей Навальный, по его мнению, не заслуживает сочувствия: «Он требовал еще больше санкций против своей же страны, и это перед иностранными парламентариями, в частности, Европейским парламентом». А депутат парламента Италии, правопопулист Паоло Гримольди высказал мнение, что, добровольно вернувшись в Россию, господин Навальный дал «еще больше оснований думать, что никто его не отравил или, по крайней мере, уж точно это сделали не российские политические лидеры».

Сергей Лавров считает, что «случай с Навальным приобрел внешнеполитическое звучание искусственно и совершенно неправомерно»,— раздувая скандал, Запад пытается отвлечь внимание от собственных проблем Фото: Пресс-служба МИД России

«Искусственно и совершенно неправомерно»

Таким образом, можно констатировать: приключения, а точнее, злоключения Алексея Навального, начавшиеся в прошлом году и не заканчивающиеся до сих пор, окончательно перестали быть внутрироссийской темой. Неслучайно в понедельник на своей ежегодной итоговой пресс-конференции глава МИД России Сергей Лавров упоминал оппозиционного политика даже чаще, чем Джо Байдена. Никогда ранее господину Лаврову при подведении дипломатических итогов года не приходилось уделять столько внимания теме, которую сам он считает исключительно внутриполитической.

Сергей Лавров уверен: «Случай с Навальным приобрел внешнеполитическое звучание искусственно и совершенно неправомерно». Господин Лавров нашел оригинальное объяснение такому пристальному вниманию Запада к персоне оппозиционера, расценив это как отвлекающий маневр: «Мы видели, как (на Западе.— “Ъ”) ухватились за новость о возвращении Навального в Россию. Чувствуется, с какой радостью идут комментарии под копирку. Это позволяет западным политикам думать, что они смогут отвлечь внимание от глубочайшего кризиса, в котором оказалась либеральная модель развития».

Глава МИД РФ призвал западных коллег «не искать внешние поводы для оправдания своих действий или для отвлечения внимания от своих собственных глубочайших проблем и кризисов», а наоборот, «играть по-честному и искать в равноправном международном сотрудничестве возможности решения своих внутренних проблем». В контексте истории с Алексеем Навальным призыв не сваливать проблемы на внешние силы звучал противоречиво, ведь власти РФ утверждают, что за оппозиционером стоят западные спецслужбы. Но Сергей Лавров в этом противоречия не видел, а потому продолжал критиковать действия западных стран. Они, по его словам, до сих пор так и не предъявили России никаких доказательств того, что Алексей Навальный был отравлен боевым веществом из группы «Новичок», а вместо этого прибегают к «методам дипломатического хамства».

Тому, что произошло с оппозиционером по прилете в Москву, Сергей Лавров дал ожидаемую трактовку: «Речь идет о выполнении российских законов».

По его словам, задержание оппозиционера относится к компетенции правоохранительных органов и не имеет отношения к деятельности МИДа. “Ъ” тем не менее спросил у главы российской дипломатии, как, по его мнению, выглядит Россия со стороны в ситуации с Алексеем Навальным, или же имидж страны властям уже не важен. «Наверное, об имидже нужно думать, но мы не барышни, которые выходят на бал»,— ответил Сергей Лавров.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков арест Алексея Навального в понедельник не комментировал, а у журналистов не было возможности задать ему вопрос на традиционном конференц-колле: он был перенесен на вторник. Как заявил господин Песков изданию «Подъем», с судом над оппозиционером это решение никак не было связано: «Просто сегодня была большая пресс-конференция Лаврова. Не хотели отвлекать журналистов. А потом уже было поздно».

Сергей Строкань, Елена Черненко, Владимир Соловьев, Павел Тарасенко