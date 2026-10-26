Учащиеся во Франции призвали к новым акциям протеста

«Мы пойдем до конца, мы призываем к протестам 31 октября и 5 ноября»,— сказал господин Летублон. Он также указал на «дезориентацию» правительства и призвал продолжать протест, чтобы получить как можно больше возможностей для отстаивания прав лицеистов.