Учащиеся во Франции призвали к новым акциям протеста
Участники протестов во Франции призывают продолжить акции 31 октября и 5 ноября, несмотря на прогресс после переговоров с премьер-министром Себастьяном Лекорню. Слова замглавы организации «Лицеисты» (Les Lyceens!) Луи Летублона приводит газета Le Figaro.
«Мы пойдем до конца, мы призываем к протестам 31 октября и 5 ноября»,— сказал господин Летублон. Он также указал на «дезориентацию» правительства и призвал продолжать протест, чтобы получить как можно больше возможностей для отстаивания прав лицеистов.
26 октября премьер-министр Себастьяно Лекорню и министр просвещения страны Эдуар Жеффре, а также министр образования Филипп Батист встретились с организациями лицеистов и студентов. Господин Жеффре объявил об отмене 836 запланированных сокращений в образовательных учреждениях и о создании 500 рабочих мест для преподавателей в лицеях.
Акции протеста начались во Франции в конце сентября. 17 октября забастовка переросла в погромы — тогда было задержано около 2 тыс. протестующих, пострадали более 600 сотрудников полиции и пожарных. По данным МВД на улицы вышли 550 тыс. протестующих.