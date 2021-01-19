А ФСИН его знает

Судья Химкинского горсуда в понедельник отправила оппозиционера Алексея Навального под стражу до 15 февраля из-за нарушения им условий испытательного срока по делу «Ив Роше». Само заседание прошло в химкинском отделении полиции, что адвокаты считают нарушением закона. Суд по иску ФСИН о замене политику условного срока на реальный запланирован на 2 февраля. Представители внесистемной и системной оппозиции разделились в своих оценках ситуации: первые уже начали и хотят продолжить уличные акции протеста, вторые заявляют, что власть своими действиями помогает героизации господина Навального.

О том, что Алексей Навальный, задержанный вечером 17 января в транзитной зоне аэропорта Шереметьево после прилета из Берлина, предположительно находится во 2-м отделении УМВД России по городу Химки, стало известно в ночь на 18 января. Утром в понедельник туда приехали его адвокаты, члены ОНК, несколько его сторонников и журналисты, но в здание почти никого не пускали. Как сообщила “Ъ” адвокат политика Ольга Михайлова, только после полудня полиция заявила, что допустит ее к подзащитному, а в 12:29 вручила уведомление о проведении судебного заседания по представлению о заключении Алексея Навального под стражу.

Заседание началось через несколько минут в актовом зале того же отделения полиции. Рассматривалась просьба ФСИН арестовать господина Навального до заседания Симоновского суда Москвы, на котором служба будет добиваться для политика замены присужденного по делу «Ив Роше» условного срока на реальный. Как ранее заявляло УФСИН по Москве, в течение испытательного срока Алексей Навальный «минимум шесть раз не явился на регистрацию» и продолжал игнорировать требования к условно осужденному даже после выписки из берлинской клиники.

Защита оппозиционера заявила отвод судье Елене Морозовой, обосновывая это незаконностью проведения заседания в помещении полиции, но получила отказ.

Никого из пришедших к отделению двух сотен человек, включая и журналистов, в здание не пустили. В то же время на заседание, по словам Алексея Навального, были допущены корреспонденты программы «Вести. Дежурная часть» и сайта Life. Их, по данным “Ъ”, еще до объявления о времени начала заседания провели через задний ход. Господин Навальный ходатайствовал, чтобы на суд допустили других журналистов и еще двух его защитников, но в этом ему было отказано. В итоге судья решила поместить задержанного под стражу на 30 суток, и Алексея Навального отправили в СИЗО «Матросская Тишина». Адвокаты Алексея Навального Вадим Кобзев и Ольга Михайлова уже после заседания заявили журналистам, что им не вручали постановление о назначении судебного заседания. «Плюс нет никакой мотивировки, почему оно было произведено в отделе полиции»,— цитирует господина Кобзева портал «Медиазона». «При этом были использованы нормы закона, которые не предусматривают никакого задержания на 30 суток условно осужденных. Данное постановление мы, безусловно, будем обжаловать как полностью не соответствующее закону»,— добавила госпожа Михайлова.

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ГУ МВД по Московской области в своем пресс-релизе заявило, что выездное заседание было обусловлено отсутствием у господина Навального результатов теста на коронавирус. Санитарными мерами в МВД объяснили и отсутствие журналистов в зале суда.

Как пояснили “Ъ” источники, знакомые с ситуацией, после задержания, оформленного сотрудниками Химкинского УМВД, оппозиционера поместили в Химкинский изолятор временного содержания, расположенный на территории УМВД, и вопрос об избрании меры пресечения рассматривался по месту фактического нахождения задержанного.

Об этом ходатайствовало Химкинское УМВД на том основании, что господин Навальный прибыл из-за рубежа и до задержания не сдал тест на COVID-19, не получил его результаты и поэтому по правилам Роспотребнадзора не мог быть доставлен в здание суда. В судах же с прошлого года действуют связанные с пандемией ограничения, согласно которым попасть на заседание могут только участники процесса. Собеседники “Ъ” также отметили, что это было не первое в России с начала пандемии рассмотрение судом ходатайства о помещении под стражу, проведенное на территории УМВД.

Управляющий партнер санкт-петербургского офиса коллегии адвокатов Pen & Paper Алексей Добрынин пояснил “Ъ”, что выездные заседания суда возможны в исключительных случаях и для них должны быть обеспечены права участников:

«Это гарантии справедливого разбирательства, равноправия сторон и так далее. Ничего из этого соблюдено не было: Навального и его адвоката заблаговременно не уведомили о предстоящей дате судебного заседания, не разъяснили, в чем исключительность обстоятельств для проведения выездного заседания, до начала заседания не дали ознакомиться с материалами дела».

Активистов, собравшихся у здания полиции и кричавших «Навальный!» и «Отпускай!», полиция поначалу не трогала, но после заседания приступила к задержаниям. Не обошлось без задержаний в ходе одиночных пикетов в поддержку Алексея Навального в ряде городов и на митинге в Санкт-Петербурге. По данным проекта «ОВД-Инфо» на вечер понедельника, всего было задержано более 70 человек в пяти городах.

В тот же день представители одной из фракций расколовшейся незарегистрированной Либертарианской партии (ЛПР) подали заявку в мэрию Москвы на проведение 31 января митинга на проспекте Сахарова. Сам господин Навальный в видеообращении, записанном во время перерыва в судебном заседании, тоже сказал о необходимости протестов, поскольку власти «больше всего боятся выхода людей на улицы». Координатор сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков уже сообщил о намерении активистов провести «большие митинги по всей стране». В этом его поддержал экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, добавив, что перспективы освобождения политика зависят от уровня народной поддержки.

Впрочем, к уличным протестам призывают не все непарламентские оппозиционеры. Например, председатель «Яблока» Николай Рыбаков заявил, что члены его партии будут участвовать в пикетах и митингах «в индивидуальном качестве»: «Главный протест против государственного террора и произвола — это выборы, на которых граждане могут реально сменить власть. Именно выборов власть так боится». Глава московского муниципального округа Красносельский Илья Яшин в эфире «Дождя» призвал использовать для поддержки Алексея Навального «все законные методы».

Представители парламентской оппозиции отнеслись к проблемам господина Навального с меньшим сочувствием.

«У нас много других политических деятелей. Я тоже представитель оппозиционной партии»,— сказал “Ъ” заместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Василий Власов. Он полагает, что Алексей Навальный «будет делать пиар-шоу из любого события», и посетовал, что других оппозиционеров лишили равного доступа к СМИ. О похожих проблемах в своем Telegram-канале написал в понедельник и лидер КПРФ Геннадий Зюганов, правда, не упоминая имени господина Навального: «Сегодня нашим противником является либеральный фашизм. Основная наша задача в войне с ним — прорвать кольцо информационной блокады вокруг народно-патриотических сил России». Его заместитель Юрий Афонин в разговоре с “Ъ” подверг критике действия властей по задержанию Алексея Навального: коммунисты, по его словам, считают себя и другие левопатриотические партии и объединения главной оппозиционной силой, а в информационном поле идет героизация господина Навального, представляющего либеральные силы, на которые «делает ставку Запад». Зампред фракции «Справедливая Россия» Олег Шеин сообщил “Ъ”, что, возможно, во вторник фракция обсудит ситуацию с господином Навальным и выработает свою позицию.

Напомним, господин Навальный был экстренно госпитализирован 20 августа 2020 года и позже перевезен в Германию. Эксперты из нескольких европейских лабораторий заявили, что он был отравлен фосфорорганическим ядом из группы «Новичок». В декабре Bellingcat опубликовал расследование, из которого следовало, что к отравлению причастна ФСБ. Президент Владимир Путин версию об отравлении высмеял, а ФСБ назвала расследование провокацией, направленной на дискредитацию службы. 17 января господин Навальный вернулся в Россию. Его самолет должен был приземлиться в аэропорту Внуково, где политика ожидали около 2 тыс. сторонников, но в последний момент изменил маршрут и сел в Шереметьево.

Задержание Алексея Навального уже осудили многие страны Запада и международные организации.

В то же время Генпрокуратура России в понедельник сообщила, что полученные из Минюста Германии материалы о предполагаемом отравлении господина Навального «малоинформативны и не содержат ответов на поставленные вопросы». В частности, «не удовлетворены просьбы о допросе лечащих врачей Навального А. А., отказано в предоставлении копий медицинских документов, истории болезни, копий судебно-медицинских экспертиз, токсикологических и иных лабораторных исследований», а также «биоматериалов Навального А. А. для сравнительных исследований». В этом Генпрокуратура усмотрела «прямое намерение зарубежных коллег скрыть истинные обстоятельства произошедшего с целью продолжения голословных обвинений в адрес российской стороны».

Кира Дюрягина, Андрей Винокуров, Ксения Веретенникова