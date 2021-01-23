«Кто-то кинул дымовую шашку на проезжую часть»

Участники несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального подошли к СИЗО «Матросская тишина» — там сейчас содержится оппозиционер. Ближайшие к СИЗО улицы были перекрыты полицией, сообщает корреспондент “Ъ FM”. В этот район нельзя было подъехать на такси. По словам очевидцев, подъезды были перекрыты снегоуборочной техникой. Полиция провела задержания возле СИЗО. Ранее власти предупредили об ответственности за призывы и участие в несанкционированных акциях. Подробнее о событиях возле СИЗО «Матросская тишина» — корреспондент “Ъ FM” Глеб Силко.

— Я нахожусь на улице Матросская тишина, вышел на нее с одной из прилегающих, полиция действительно перекрыла и саму улицу, и все подходы к СИЗО «Матросская тишина». Протестующие пытались дойти до здания, но примерно в одном доме от него их остановили, дорога была перекрыта и снегоуборочной техникой, и автозаками, и просто сотрудниками полиции. Сначала протестующие подходили с разных сторон, группами по 10-20 человек, потому что никто не знал, куда ехать, как, от какой станции метро идти, и постепенно все стекались сюда, но уперлись в один из перекрестков.

Онлайн-трансляция: Акции в поддержку Алексея Навального Читать далее

В какой-то момент люди встали в так называемую сцепку, стали выкрикивать различные лозунги, касающиеся Владимира Путина, Алексея Навального и непосредственно полицейских. Людей было около сотни, а полицейских я насчитал всего 30, их действительно было на тот момент мало. Последние действовали не активно, просто ожидали и не давали никому пройти. Но потом, когда к ним подъехало подкрепление в виде еще нескольких автозаков — и сейчас здесь уже, наверное, пара рот ОМОНа — они распределились по всей улице, и начались жесткие задержания. Они врывались в сцепки, выцепляли оттуда самых активных участников и отводили в автозак. Я видел, что как минимум один из протестующих пострадал, потому что, когда его завели в автозак, ему пришлось прикладывать бинт к голове.

Полицейские расширили границу перекрытий. Если сначала это был всего один дом от «Матросской тишины», то затем уже на два-три дома никого не пропускали, разворачивали машины. Продолжили прибывать все новые силы полиции.

— Были сообщения о том, что изначально, когда у участников несогласованной акции появилась идея выдвинуться в сторону СИЗО «Матросская тишина» от Садового кольца, образовалась колонна примерно в тысячу человек. Сколько людей в итоге двинулось в сторону «Матросской тишины»?

— Люди подходили с разных сторон, поэтому мне было сложно посчитать, потому что та колонна, в которой шел я, а в ней было всего 15 человек, встретилась в итоге с другой колонной, в которой было еще 20 человек. По пути к нам присоединились еще какие-то люди, образовалась группа около 50 человек, которые подошли к перекрестку. С другой улицы к нам подошло примерно такое же количество людей. Но в итоге, когда полиция начала жесткие задержания, люди просто рассеялись в глубину прилегающих к Матросской тишине улиц. Они очень узкие, с одной улицы выдавили людей просто за счет того, что туда поехала обыкновенная полицейская машина, всем пришлось расступиться.

В какой-то момент была брошена одна дымовая шашка. Когда сразу три полицейских автомобиля, среди которых был один бронированный автозак и два простых, подъехали к заблокированному перекрестку, раздался звук, как будто разбилась бутылка, и повалил дым. Кто-то кинул прямо на проезжую часть дымовую шашку. Кто, неизвестно. Но после этого задержали двух молодых людей, которые находились рядом.

Беседовал Юрий Абросимов